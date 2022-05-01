Мамаду Гуйе

№13
Нападающий
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Ближайший матч
Монпелье - Метц
Команда
Метц
Гражданство
Сенегал
Возраст
24
Рост
178
Вес
74
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
франция. лига 1
01.05.2022 01 мая 2022 вс 16:00
Монпелье
-:-
Метц
01.05.2022 01 мая 2022 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
-
Метц
-
09.01.2022 09 янв. 2022 вс 17:00
Метц
0 : 2
Страсбур
09.01.2022 09 янв. 2022 вс 17:00
минуты: 1' - 68'
Франция. Лига 1, 20 тур
Метц
0
Страсбур
2
минуты: 1' - 68' / Франция. Лига 1, 20 тур
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 21:00
Метц
1 : 3
Монпелье
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Метц
1
Монпелье
3
был в запасе
21.11.2021 21 нояб. 2021 вс 17:00
Метц
3 : 3
Бордо
21.11.2021 21 нояб. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
3
Бордо
3
был в запасе
30.10.2021 30 окт. 2021 сб 18:00
Метц
1 : 1
Сент-Этьен
30.10.2021 30 окт. 2021 сб 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
1
Сент-Этьен
1
был в запасе
17.10.2021 17 окт. 2021 вс 16:00
Метц
0 : 3
Ренн
17.10.2021 17 окт. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
0
Ренн
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
22.09.2021 22 сент. 2021 ср 22:00
Метц
1 : 2
ПСЖ
22.09.2021 22 сент. 2021 ср 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Метц
1
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
12.09.2021 12 сент. 2021 вс 16:00
Метц
0 : 2
Труа
12.09.2021 12 сент. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Метц
0
Труа
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
22.08.2021 22 авг. 2021 вс 16:00
Метц
1 : 1
Реймс
22.08.2021 22 авг. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Метц
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
08.08.2021 08 авг. 2021 вс 18:00
Метц
3 : 3
Лилль
08.08.2021 08 авг. 2021 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Метц
3
Лилль
3
был в запасе
16.01.2022 16 янв. 2022 вс 17:00
Реймс
0 : 1
Метц
16.01.2022 16 янв. 2022 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Реймс
0
Метц
1
был в запасе
22.12.2021 22 дек. 2021 ср 23:00
Лион
1 : 1
Метц
22.12.2021 22 дек. 2021 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Лион
1
Метц
1
был в запасе
05.12.2021 05 дек. 2021 вс 17:00
Монако
4 : 0
Метц
05.12.2021 05 дек. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
4
Метц
0
был в запасе
27.11.2021 27 нояб. 2021 сб 23:00
Ницца
0 : 1
Метц
27.11.2021 27 нояб. 2021 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Ницца
0
Метц
1
был в запасе
07.11.2021 07 нояб. 2021 вс 15:00
Марсель
0 : 0
Метц
07.11.2021 07 нояб. 2021 вс 15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
0
Метц
0
был в запасе
24.10.2021 24 окт. 2021 вс 16:00
Ланс
4 : 1
Метц
24.10.2021 24 окт. 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
4
Метц
1
был в запасе
03.10.2021 03 окт. 2021 вс 16:00
Анжер
3 : 2
Метц
03.10.2021 03 окт. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
3
Метц
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
26.09.2021 26 сент. 2021 вс 16:00
Брест
1 : 2
Метц
26.09.2021 26 сент. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1
Метц
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
17.09.2021 17 сент. 2021 пт 22:00
Страсбур
3 : 0
Метц
17.09.2021 17 сент. 2021 пт 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
3
Метц
0
был в запасе
29.08.2021 29 авг. 2021 вс 16:00
Клермон
2 : 2
Метц
29.08.2021 29 авг. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Клермон
2
Метц
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур