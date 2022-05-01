Жизнь
Спорт
Культура
Жизнь
Спорт
Культура
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Матчи
Результаты
Таблица
Календарь
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Михаил Кержаков
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Илья Садыгов
Андерс Дрейер
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Килиан Мбаппе
Марк Нобл
Россия
Китай
Нидерланды
Италия
Англия
Иран
Украина
США
Дания
Франция
СССР
Спартак
Зенит
ЦСКА
Интер
Челси
Барселона
Манчестер Сити
Алания
Ливерпуль
Бенфика
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок Африки
ФНЛ
Лига чемпионов
Спартак
РПЛ
Криштиану Роналду
Зенит
Евро-2020
Россия
ЧМ-2022
Мино Райола
Лионель Месси
Лига Европы
АПЛ
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Новости
Материалы
Фигурное катание
Новости
Материалы
Политика
Новости
Материалы
Баскетбол
Новости
Материалы
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Новости
Материалы
Водные виды
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Олимпиада
Расписание
Новости
Медали
Материалы
Виды спорта
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Литература
Медицина
Волейбол
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Ютуб и тв
Главная
Футбол
Футболисты
Мамаду Гуйе
Поделиться:
Мамаду Гуйе
№13
Нападающий
Подписаться
Ближайший матч
Монпелье - Метц
Команда
Метц
Гражданство
Сенегал
Возраст
24
Рост
178
Вес
74
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2020/2021
Турнир:
франция. лига 1
01.05.2022
01 мая 2022
вс
16:00
Монпелье
-:-
Метц
01.05.2022
01 мая 2022
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
-
Метц
-
09.01.2022
09 янв. 2022
вс
17:00
Метц
0 : 2
Страсбур
09.01.2022
09 янв. 2022
вс
17:00
минуты: 1' - 68'
Франция. Лига 1, 20 тур
Метц
0
Страсбур
2
минуты: 1' - 68' / Франция. Лига 1, 20 тур
01.12.2021
01 дек. 2021
ср
21:00
Метц
1 : 3
Монпелье
01.12.2021
01 дек. 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Метц
1
Монпелье
3
был в запасе
21.11.2021
21 нояб. 2021
вс
17:00
Метц
3 : 3
Бордо
21.11.2021
21 нояб. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
3
Бордо
3
был в запасе
30.10.2021
30 окт. 2021
сб
18:00
Метц
1 : 1
Сент-Этьен
30.10.2021
30 окт. 2021
сб
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
1
Сент-Этьен
1
был в запасе
17.10.2021
17 окт. 2021
вс
16:00
Метц
0 : 3
Ренн
17.10.2021
17 окт. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
0
Ренн
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
22.09.2021
22 сент. 2021
ср
22:00
Метц
1 : 2
ПСЖ
22.09.2021
22 сент. 2021
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Метц
1
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
12.09.2021
12 сент. 2021
вс
16:00
Метц
0 : 2
Труа
12.09.2021
12 сент. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Метц
0
Труа
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
22.08.2021
22 авг. 2021
вс
16:00
Метц
1 : 1
Реймс
22.08.2021
22 авг. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Метц
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
08.08.2021
08 авг. 2021
вс
18:00
Метц
3 : 3
Лилль
08.08.2021
08 авг. 2021
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Метц
3
Лилль
3
был в запасе
16.01.2022
16 янв. 2022
вс
17:00
Реймс
0 : 1
Метц
16.01.2022
16 янв. 2022
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Реймс
0
Метц
1
был в запасе
22.12.2021
22 дек. 2021
ср
23:00
Лион
1 : 1
Метц
22.12.2021
22 дек. 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Лион
1
Метц
1
был в запасе
05.12.2021
05 дек. 2021
вс
17:00
Монако
4 : 0
Метц
05.12.2021
05 дек. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
4
Метц
0
был в запасе
27.11.2021
27 нояб. 2021
сб
23:00
Ницца
0 : 1
Метц
27.11.2021
27 нояб. 2021
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Ницца
0
Метц
1
был в запасе
07.11.2021
07 нояб. 2021
вс
15:00
Марсель
0 : 0
Метц
07.11.2021
07 нояб. 2021
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
0
Метц
0
был в запасе
24.10.2021
24 окт. 2021
вс
16:00
Ланс
4 : 1
Метц
24.10.2021
24 окт. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
4
Метц
1
был в запасе
03.10.2021
03 окт. 2021
вс
16:00
Анжер
3 : 2
Метц
03.10.2021
03 окт. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
3
Метц
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
26.09.2021
26 сент. 2021
вс
16:00
Брест
1 : 2
Метц
26.09.2021
26 сент. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1
Метц
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
17.09.2021
17 сент. 2021
пт
22:00
Страсбур
3 : 0
Метц
17.09.2021
17 сент. 2021
пт
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
3
Метц
0
был в запасе
29.08.2021
29 авг. 2021
вс
16:00
Клермон
2 : 2
Метц
29.08.2021
29 авг. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Клермон
2
Метц
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
Показать все игры