Свейнн Арон Гудьонсен
№17
Нападающий
Подписаться
Команда
Оденсе
Возраст
23
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Лихтенштейн
1 : 4
Исландия
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 63'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Лихтенштейн
1
Исландия
4
минуты: 1' - 63' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур