Этьен Грин
№40
Вратарь
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Команда
Сент-Этьен
Возраст
20
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.05.2021 31 мая 2021 пн 19:00
Нидерланды (мол.)
2 : 1
Франция (мол.)
31.05.2021 31 мая 2021 пн 19:00
был в запасе
Молодежный чемпионат Европы Плей-офф, 1/4 финала
Нидерланды (мол.)
2
Франция (мол.)
1
был в запасе