Grigoras Pantea

№28
Нападающий
Grigoras Pantea
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 20:30
Стяуа
0 : 2
Слован
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Стяуа
0
Слован
2
был в запасе
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 22:00
ТСЦ
4(4) : 4(5)
Стяуа
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
ТСЦ
4
Стяуа
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд