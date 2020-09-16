Саркисджан Григорян
№10
Полузащитник
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Команда
Машук-КМВ
Возраст
22
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 16:00
Машук-КМВ
1 : 2
Тамбов
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 16:00
минуты: 86' - 90'
Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур
Машук-КМВ
1
Тамбов
2
минуты: 86' - 90' / Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур