Greg Draper
№9
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 21:00
Б36 Торсхавн
1(5) : 1(4)
ТНС
203'
203'
203'
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 21:00
203'
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Б36 Торсхавн
1(5)
ТНС
1(4)
был в запасе