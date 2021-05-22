Иво Грбич №1 Вратарь Подписаться

Команда Атлетико

Возраст 25

Рост 196

Когда играл за «Клермон», французские СМИ сравнивали его с Жуниньо - так хорошо Грбичу удавались штрафные. Он много уделял времени просмотру техники на ютубе, а правую ногу тренировал по специальной технике с 10-11 лет.