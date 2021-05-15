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Коронавирус
Глеб Грачев
№51
Защитник
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Команда
СКА-Хабаровск
Возраст
24
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
15.05.2021
15 мая 2021
сб
13:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Алания
15.05.2021
15 мая 2021
сб
13:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 42 тур
СКА-Хабаровск
1
Алания
2
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
Нефтехимик
3 : 2
СКА-Хабаровск
66'
66'
66'
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Нефтехимик
3
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
16:00
Иртыш
1 : 2
СКА-Хабаровск
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Иртыш
1
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
8:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Томь
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
8:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 38 тур
СКА-Хабаровск
1
Томь
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
15:00
Чертаново
0 : 4
СКА-Хабаровск
78'
78'
78'
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
15:00
минуты: 60' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Чертаново
0
СКА-Хабаровск
4
минуты: 60' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:00
Факел
3 : 0
СКА-Хабаровск
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Факел
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
17:30
Волгарь
0 : 1
СКА-Хабаровск
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
8:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Текстильщик
39'
39'
39'
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
СКА-Хабаровск
1
Текстильщик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:00
Динамо
2 : 5
СКА-Хабаровск
86'
86'
86'
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Динамо
2
СКА-Хабаровск
5
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
14:30
Томь
1 : 2
СКА-Хабаровск
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Томь
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
8:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Чертаново
42'
42'
42'
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
СКА-Хабаровск
2
Чертаново
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:00
Нижний Новгород
1 : 0
СКА-Хабаровск
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Нижний Новгород
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
11:30
СКА-Хабаровск
0 : 1
Енисей
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
СКА-Хабаровск
0
Енисей
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
Спартак-2
1 : 0
СКА-Хабаровск
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Спартак-2
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
8:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Балтика
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
СКА-Хабаровск
0
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур