Гиорги Горозия
№77
Полузащитник
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Команда
Динамо
Возраст
26
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
Динамо
0 : 1
Чайка
68'
68'
68'
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
68'
минуты: 1' - 74'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Динамо
0
Чайка
1
минуты: 1' - 74' / Россия. ФНЛ, 41 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
Динамо
1 : 0
Велес
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Динамо
1
Велес
0
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
Динамо
2 : 1
Краснодар-2
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Динамо
2
Краснодар-2
1
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 15:00
Шинник
0 : 1
Динамо
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 15:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Шинник
0
Динамо
1
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
Динамо
0 : 2
Крылья Советов
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Динамо
0
Крылья Советов
2
был в запасе