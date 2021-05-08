Даниил Горовых
№72
Полузащитник
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Команда
Волгарь
Возраст
24
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
Волгарь
1 : 1
Акрон
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Волгарь
1
Акрон
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 17:30
Волгарь
1 : 1
Шинник
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Волгарь
1
Шинник
1
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
Факел
1 : 1
Волгарь
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Факел
1
Волгарь
1
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
Спартак-2
2 : 0
Волгарь
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Спартак-2
2
Волгарь
0
был в запасе
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 17:30
Волгарь
0 : 1
Крылья Советов
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волгарь
0
Крылья Советов
1
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Волгарь
1 : 0
Алания
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волгарь
1
Алания
0
был в запасе