Серхио Гомес

№10
Полузащитник
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Команда
Уэска
Гражданство
Испания
Возраст
21
Рост
171
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига конференций
19.08.2021 19 авг. 2021 чт 21:00
Андерлехт
3 : 3
Витесс
19.08.2021 19 авг. 2021 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Андерлехт
3
Витесс
3
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 4 раунд
12.08.2021 12 авг. 2021 чт 21:00
Андерлехт
2 : 1
Лачи
12.08.2021 12 авг. 2021 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Андерлехт
2
Лачи
1
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 3 раунд
26.08.2021 26 авг. 2021 чт 20:00
Витесс
2 : 1
Андерлехт
26.08.2021 26 авг. 2021 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Витесс
2
Андерлехт
1
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 4 раунд
05.08.2021 05 авг. 2021 чт 20:00
Лачи
0 : 3
Андерлехт
05.08.2021 05 авг. 2021 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Лачи
0
Андерлехт
3
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 3 раунд