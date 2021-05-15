Илья Голятов
№89
Нападающий
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Команда
Спартак
Возраст
19
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 14:00
Спартак-2
4 : 3
Чертаново
15.05.2021 15 мая 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
Спартак-2
4
Чертаново
3
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
Спартак-2
4 : 2
Шинник
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Спартак-2
4
Шинник
2
был в запасе
05.05.2021 05 мая 2021 ср 12:00
Спартак-2
0 : 2
Крылья Советов
05.05.2021 05 мая 2021 ср 12:00
минуты: 85' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Спартак-2
0
Крылья Советов
2
минуты: 85' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Нижний Новгород
4 : 0
Спартак-2
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Нижний Новгород
4
Спартак-2
0
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 13:00
Енисей
4 : 2
Спартак-2
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Енисей
4
Спартак-2
2
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
Спартак-2
2 : 0
Волгарь
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Спартак-2
2
Волгарь
0
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 13:00
Оренбург
5 : 2
Спартак-2
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
5
Спартак-2
2
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 15:00
Спартак-2
1 : 1
Текстильщик
28.03.2021 28 марта 2021 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Спартак-2
1
Текстильщик
1
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 12:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Спартак-2
24.03.2021 24 марта 2021 ср 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
СКА-Хабаровск
3
Спартак-2
0
был в запасе