Ренато Гойкович

№15
Защитник
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Ближайший матч
Оренбург - Олимп-Долгопрудный
Команда
Оренбург
Гражданство
Босния и Герцеговина
Возраст
26
Рост
195
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
07.05.2022 07 мая 2022 сб 0:00
Оренбург
-:-
Олимп-Долгопрудный
07.05.2022 07 мая 2022 сб 0:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
-
Олимп-Долгопрудный
-
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 14:00
Оренбург
1 : 0
Торпедо
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Оренбург
1
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
19.03.2022 19 марта 2022 сб 13:00
Оренбург
2 : 0
КАМАЗ
19.03.2022 19 марта 2022 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Оренбург
2
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 14:00
Оренбург
2 : 1
Томь
17.11.2021 17 нояб. 2021 ср 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Оренбург
2
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
06.11.2021 06 нояб. 2021 сб 14:00
Оренбург
2 : 1
Балтика
85'
45'
85'
45'
85'
45'
06.11.2021 06 нояб. 2021 сб 14:00
85'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Оренбург
2
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
23.10.2021 23 окт. 2021 сб 14:00
Оренбург
2 : 0
СКА-Хабаровск
23.10.2021 23 окт. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Оренбург
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
13.10.2021 13 окт. 2021 ср 16:00
Оренбург
2 : 0
Текстильщик
13.10.2021 13 окт. 2021 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Оренбург
2
Текстильщик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
03.10.2021 03 окт. 2021 вс 15:00
Оренбург
2 : 1
Спартак-2
37'
37'
37'
03.10.2021 03 окт. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Оренбург
2
Спартак-2
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
25.09.2021 25 сент. 2021 сб 16:00
Оренбург
2 : 0
Енисей
25.09.2021 25 сент. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Оренбург
2
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
15.09.2021 15 сент. 2021 ср 17:00
Оренбург
2 : 0
Краснодар-2
15.09.2021 15 сент. 2021 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Оренбург
2
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
05.09.2021 05 сент. 2021 вс 17:00
Оренбург
0 : 3
Ротор
05.09.2021 05 сент. 2021 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Оренбург
0
Ротор
3
был в запасе
29.08.2021 29 авг. 2021 вс 17:00
Оренбург
1 : 0
Нефтехимик
29.08.2021 29 авг. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Оренбург
1
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
21.08.2021 21 авг. 2021 сб 17:00
Оренбург
1 : 0
Акрон
21.08.2021 21 авг. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Оренбург
1
Акрон
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
14.08.2021 14 авг. 2021 сб 17:00
Оренбург
2 : 1
Велес
28'
90'
28'
90'
28'
90'
14.08.2021 14 авг. 2021 сб 17:00
28'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Оренбург
2
Велес
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
31.07.2021 31 июля 2021 сб 17:00
Оренбург
0 : 2
Факел
31.07.2021 31 июля 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Оренбург
0
Факел
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 14:00
Спартак-2
2 : 3
Оренбург
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Спартак-2
2
Оренбург
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
06.04.2022 06 апр. 2022 ср 15:00
Енисей
1 : 2
Оренбург
35'
35'
35'
06.04.2022 06 апр. 2022 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Енисей
1
Оренбург
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
26.03.2022 26 марта 2022 сб 14:00
Краснодар-2
5 : 2
Оренбург
12'
12'
12'
26.03.2022 26 марта 2022 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Краснодар-2
5
Оренбург
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
12.03.2022 12 марта 2022 сб 16:00
Ротор
0 : 3
Оренбург
12.03.2022 12 марта 2022 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Ротор
0
Оренбург
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
06.03.2022 06 марта 2022 вс 15:30
Нефтехимик
2 : 1
Оренбург
06.03.2022 06 марта 2022 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Нефтехимик
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур