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Коронавирус
Гоча Гогричиани
№19
Полузащитник
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Команда
Акрон
Возраст
21
Рост
175
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
Акрон
0 : 2
Факел
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Акрон
0
Факел
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
Волгарь
1 : 1
Акрон
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
минуты: 61' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Волгарь
1
Акрон
1
минуты: 61' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
13:00
Акрон
1 : 2
Крылья Советов
02.05.2021
02 мая 2021
вс
13:00
минуты: 1' - 58'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Акрон
1
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 58' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
18:00
Текстильщик
0 : 2
Акрон
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
18:00
минуты: 1' - 73'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Текстильщик
0
Акрон
2
минуты: 1' - 73' / Россия. ФНЛ, 39 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
Нефтехимик
3 : 2
Акрон
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 56'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Нефтехимик
3
Акрон
2
минуты: 1' - 56' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
Акрон
1 : 1
Динамо
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Акрон
1
Динамо
1
был в запасе
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
15:00
Акрон
1 : 1
Иртыш
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Акрон
1
Иртыш
1
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
Акрон
0 : 0
Томь
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Акрон
0
Томь
0
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 34 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
13:00
Енисей
0 : 1
Акрон
20.03.2021
20 марта 2021
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Енисей
0
Акрон
1
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
Акрон
1 : 1
Оренбург
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Акрон
1
Оренбург
1
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
12:00
Акрон
1 : 1
СКА-Хабаровск
06.03.2021
06 марта 2021
сб
12:00
минуты: 67' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Акрон
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 67' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур