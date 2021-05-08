Руслан Гогниев
№27
Нападающий
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Команда
Алания
Возраст
19
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 17:00
Алания
0 : 0
Велес
08.05.2021 08 мая 2021 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Алания
0
Велес
0
был в запасе
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 17:00
Алания
3 : 1
Краснодар-2
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 17:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Алания
3
Краснодар-2
1
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 15:00
Акрон
1 : 2
Алания
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Акрон
1
Алания
2
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 17:00
Алания
1 : 1
Торпедо
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Алания
1
Торпедо
1
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Шинник
0 : 1
Алания
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Шинник
0
Алания
1
был в запасе
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
Алания
2 : 0
Факел
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Алания
2
Факел
0
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
Алания
0 : 1
Крылья Советов
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Алания
0
Крылья Советов
1
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 17:00
Текстильщик
0 : 2
Алания
24.03.2021 24 марта 2021 ср 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Текстильщик
0
Алания
2
был в запасе
20.03.2021 20 марта 2021 сб 14:00
Спартак-2
3 : 3
Алания
20.03.2021 20 марта 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Спартак-2
3
Алания
3
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Алания
1 : 1
Нефтехимик
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Алания
1
Нефтехимик
1
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Алания
1 : 0
Иртыш
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Алания
1
Иртыш
0
был в запасе