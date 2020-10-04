Кирилл Глущенков
№23
Полузащитник
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Команда
Факел
Возраст
21
Рост
191
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
Факел
0 : 0
Динамо
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Факел
0
Динамо
0
был в запасе
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 19:00
Факел
0 : 0
Томь
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Факел
0
Томь
0
был в запасе