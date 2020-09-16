Gleb Tretyak
№16
Нападающий
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Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 20:00
Маккаби
1 : 0
Динамо-Брест
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 20:00
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Маккаби
1
Динамо-Брест
0
был в запасе