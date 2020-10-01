Gjermund Asen

№22
Нападающий
Gjermund Asen
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 20:00
Русенборг
0 : 2
ПСВ
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Русенборг
0
ПСВ
2
был в запасе
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 20:00
Русенборг
4 : 2
Брейдаблик
45'
45'
45'
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Русенборг
4
Брейдаблик
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 15:15
Вентспилс
1 : 5
Русенборг
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 15:15
минуты: 72' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Вентспилс
1
Русенборг
5
минуты: 72' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд