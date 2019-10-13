Гиоргос Папагеоргиу
№43
Полузащитник
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Команда
Возраст
24
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.10.2019 13 окт. 2019 вс 19:00
Кипр
0 : 5
Россия
13.10.2019 13 окт. 2019 вс 19:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Кипр
0
Россия
5
был в запасе