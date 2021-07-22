Giorgi Kutsia

№21
Нападающий
Giorgi Kutsia
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига конференций
22.07.2021 22 июля 2021 чт 19:30
Динамо
1 : 2
Маккаби
22.07.2021 22 июля 2021 чт 19:30
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Динамо
1
Маккаби
2
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд
29.07.2021 29 июля 2021 чт 20:00
Маккаби
5 : 1
Динамо
87'
87'
87'
29.07.2021 29 июля 2021 чт 20:00
был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби
5
Динамо
1
был в запасе