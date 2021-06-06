Билли Гилмор
№23
Полузащитник
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Команда
Челси
Возраст
19
Рост
170
Вес
72
Только в 2020-м дебютировал во взрослом футболе, но уже до этого поработал моделью для британского производителя одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс – Burberry. Первоначально – совершенно не поверил в такое предложение, но потом согласился.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.06.2021 06 июня 2021 вс 19:00
Люксембург
0 : 1
Шотландия
06.06.2021 06 июня 2021 вс 19:00
минуты: 46' - 76'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Люксембург
0
Шотландия
1
минуты: 46' - 76' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
02.06.2021 02 июня 2021 ср 21:45
Нидерланды
2 : 2
Шотландия
02.06.2021 02 июня 2021 ср 21:45
минуты: 81' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Нидерланды
2
Шотландия
2
минуты: 81' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь