Билли Гилмор №23 Полузащитник Подписаться

Команда Челси

Возраст 19

Рост 170

Вес 72

Только в 2020-м дебютировал во взрослом футболе, но уже до этого поработал моделью для британского производителя одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс – Burberry. Первоначально – совершенно не поверил в такое предложение, но потом согласился.