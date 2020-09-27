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Олимпиада
Коронавирус
Эванн Гессан
№35
Нападающий
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Команда
Ницца
Возраст
19
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2020/2021
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
Бордо
0 : 0
Ницца
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Бордо
0
Ницца
0
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
22:00
Страсбур
0 : 2
Ницца
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Страсбур
0
Ницца
2
был в запасе