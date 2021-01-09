George Byers

№28
Нападающий
George Byers
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Гражданство
Возраст
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Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
англия. кубок
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 18:00
Стивенидж
0 : 2
Суонси
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Стивенидж
0
Суонси
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала