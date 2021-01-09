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Geoff Cameron
№5
Нападающий
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2020/2021
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 2
Фулхэм
35'
35'
35'
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 91'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Куинз Парк Рейнджерс
0
Фулхэм
2
минуты: 1' - 91' / Англия. Кубок, 1/32 финала