Genki Haraguchi
№10
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Ганновер-96
0 : 3
Вердер
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0
Вердер
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 19:30
Вюрцбургер Кикерс
2 : 3
Ганновер-96
55'
55'
55'
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 19:30
минуты: 1' - 77'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Вюрцбургер Кикерс
2
Ганновер-96
3
минуты: 1' - 77' / Германия. Кубок, 1/32 финала