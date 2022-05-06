Кристиан Гебауэр

№7
Нападающий
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Ближайший матч
Бохум - Арминия
Команда
Арминия
Гражданство
Австрия
Возраст
28
Рост
187
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
германия. бундеслига
06.05.2022 06 мая 2022 пт 21:30
Бохум
-:-
Арминия
06.05.2022 06 мая 2022 пт 21:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Бохум
-
Арминия
-
14.08.2021 14 авг. 2021 сб 16:30
Арминия
0 : 0
Фрайбург
14.08.2021 14 авг. 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Арминия
0
Фрайбург
0
был в запасе
21.08.2021 21 авг. 2021 сб 16:30
Гройтер Фюрт
1 : 1
Арминия
21.08.2021 21 авг. 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Гройтер Фюрт
1
Арминия
1
был в запасе