Даниэль Газдаг

№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Венгрия
Возраст
26
Рост
178
Вес
76
Часто пересекается на поле с братом, хотя у того совершенно другая профессия: «Он работает в компании, которая занимается рекламными щитами и табло. Часто бывает, что, когда мы начинаем разминаться, он машет мне рукой на краю поля».
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 22:45
Венгрия
4 : 0
Сан-Марино
22'
22'
22'
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 22:45
22'
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 9 тур
Венгрия
4
Сан-Марино
0
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 9 тур
08.09.2021 08 сент. 2021 ср 21:45
Венгрия
2 : 1
Андорра
08.09.2021 08 сент. 2021 ср 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Венгрия
2
Андорра
1
был в запасе
02.09.2021 02 сент. 2021 чт 21:45
Венгрия
0 : 4
Англия
89'
89'
89'
02.09.2021 02 сент. 2021 чт 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Венгрия
0
Англия
4
был в запасе
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Венгрия
3 : 3
Польша
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Венгрия
3
Польша
3
был в запасе
15.11.2021 15 нояб. 2021 пн 22:45
Польша
1 : 2
Венгрия
80'
74'
80'
74'
80'
74'
15.11.2021 15 нояб. 2021 пн 22:45
80'
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 10 тур
Польша
1
Венгрия
2
был в запасе
12.10.2021 12 окт. 2021 вт 21:45
Англия
1 : 1
Венгрия
12.10.2021 12 окт. 2021 вт 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 8 тур
Англия
1
Венгрия
1
был в запасе
05.09.2021 05 сент. 2021 вс 19:00
Албания
1 : 0
Венгрия
05.09.2021 05 сент. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Албания
1
Венгрия
0
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Андорра
1 : 4
Венгрия
51'
51'
51'
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
51'
минуты: 29' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Андорра
1
Венгрия
4
минуты: 29' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Сан-Марино
0 : 3
Венгрия
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
минуты: 1' - 62'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Сан-Марино
0
Венгрия
3
минуты: 1' - 62' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур