Даниэль Газдаг №6 Полузащитник Подписаться

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Гражданство Венгрия

Возраст 26

Рост 178

Вес 76

Часто пересекается на поле с братом, хотя у того совершенно другая профессия: «Он работает в компании, которая занимается рекламными щитами и табло. Часто бывает, что, когда мы начинаем разминаться, он машет мне рукой на краю поля».