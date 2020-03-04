Gary Gardner
№20
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Статистика
Матчи
Сезон:
04.03.2020 04 марта 2020 ср 22:45
Лестер Сити
1 : 0
Бирмингем Сити
04.03.2020 04 марта 2020 ср 22:45
минуты: 71' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Лестер Сити
1
Бирмингем Сити
0
минуты: 71' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала