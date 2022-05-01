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Оскар Мингеса
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Оскар Мингеса
№28
Защитник
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Ближайший матч
Барселона - Мальорка
Команда
Барселона
Гражданство
Испания
Возраст
22
Рост
184
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2021
2020/2021
Турнир:
испания. примера
лига европы
испания. кубок
суперкубок испании
лига чемпионов
01.05.2022
01 мая 2022
вс
22:00
Барселона
-:-
Мальорка
01.05.2022
01 мая 2022
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Барселона
-
Мальорка
-
24.04.2022
24 апр. 2022
вс
22:00
Барселона
0 : 1
Райо Вальекано
24.04.2022
24 апр. 2022
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Барселона
0
Райо Вальекано
1
был в запасе
18.04.2022
18 апр. 2022
пн
22:00
Барселона
0 : 1
Кадис
18.04.2022
18 апр. 2022
пн
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Барселона
0
Кадис
1
был в запасе
03.04.2022
03 апр. 2022
вс
22:00
Барселона
1 : 0
Севилья
03.04.2022
03 апр. 2022
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Барселона
1
Севилья
0
был в запасе
13.03.2022
13 марта 2022
вс
23:00
Барселона
4 : 0
Осасуна
13.03.2022
13 марта 2022
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Барселона
4
Осасуна
0
был в запасе
27.02.2022
27 февр. 2022
вс
23:00
Барселона
4 : 0
Атлетик
27.02.2022
27 февр. 2022
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Барселона
4
Атлетик
0
был в запасе
06.02.2022
06 февр. 2022
вс
18:15
Барселона
4 : 2
Атлетико
06.02.2022
06 февр. 2022
вс
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Барселона
4
Атлетико
2
был в запасе
18.12.2021
18 дек. 2021
сб
20:30
Барселона
3 : 2
Эльче
18.12.2021
18 дек. 2021
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Барселона
3
Эльче
2
был в запасе
04.12.2021
04 дек. 2021
сб
18:15
Барселона
0 : 1
Бетис
04.12.2021
04 дек. 2021
сб
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Барселона
0
Бетис
1
был в запасе
20.11.2021
20 нояб. 2021
сб
23:00
Барселона
1 : 0
Эспаньол
64'
64'
64'
20.11.2021
20 нояб. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Барселона
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
30.10.2021
30 окт. 2021
сб
22:00
Барселона
1 : 1
Алавес
30.10.2021
30 окт. 2021
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Барселона
1
Алавес
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
24.10.2021
24 окт. 2021
вс
17:15
Барселона
1 : 2
Реал
24.10.2021
24 окт. 2021
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1
Реал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
17.10.2021
17 окт. 2021
вс
22:00
Барселона
3 : 1
Валенсия
17.10.2021
17 окт. 2021
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Барселона
3
Валенсия
1
был в запасе
26.09.2021
26 сент. 2021
вс
17:15
Барселона
3 : 0
Леванте
26.09.2021
26 сент. 2021
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Барселона
3
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
20.09.2021
20 сент. 2021
пн
22:00
Барселона
1 : 1
Гранада
77'
77'
77'
20.09.2021
20 сент. 2021
пн
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Барселона
1
Гранада
1
был в запасе
29.08.2021
29 авг. 2021
вс
18:00
Барселона
2 : 1
Хетафе
29.08.2021
29 авг. 2021
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Барселона
2
Хетафе
1
был в запасе
21.04.2022
21 апр. 2022
чт
22:30
Реал Сосьедад
0 : 1
Барселона
21.04.2022
21 апр. 2022
чт
22:30
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
0
Барселона
1
был в запасе
10.04.2022
10 апр. 2022
вс
22:00
Леванте
2 : 3
Барселона
10.04.2022
10 апр. 2022
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Леванте
2
Барселона
3
был в запасе
20.03.2022
20 марта 2022
вс
23:00
Реал
0 : 4
Барселона
20.03.2022
20 марта 2022
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Реал
0
Барселона
4
был в запасе
06.03.2022
06 марта 2022
вс
18:15
Эльче
1 : 2
Барселона
06.03.2022
06 марта 2022
вс
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Эльче
1
Барселона
2
был в запасе
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