Хуанхо Гарранчо
№13
Вратарь
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Команда
Кадис
Возраст
23
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.05.2021 02 мая 2021 вс 19:30
Гранада
0 : 1
Кадис
02.05.2021 02 мая 2021 вс 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Гранада
0
Кадис
1
был в запасе