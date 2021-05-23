Тэйлор Гарднер-Хикман
№45
Защитник
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Команда
Вест Бромвич
Возраст
19
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Лидс
3 : 1
Вест Бромвич
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Лидс
3
Вест Бромвич
1
был в запасе
19.05.2021 19 мая 2021 ср 22:15
Вест Бромвич
1 : 3
Вест Хэм
19.05.2021 19 мая 2021 ср 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Вест Бромвич
1
Вест Хэм
3
был в запасе
16.05.2021 16 мая 2021 вс 18:30
Вест Бромвич
1 : 2
Ливерпуль
16.05.2021 16 мая 2021 вс 18:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вест Бромвич
1
Ливерпуль
2
был в запасе
09.05.2021 09 мая 2021 вс 21:00
Арсенал
3 : 1
Вест Бромвич
09.05.2021 09 мая 2021 вс 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Арсенал
3
Вест Бромвич
1
был в запасе