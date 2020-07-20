Габриэл Феррейра

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«Лечче», возможно, вылетит из лиги, потому что мяч попал в плечо вратарю
#Серия А
Вы еще не видели такой фейл вратаря: не побежал за мячом, уходящим за лицевую линию – соперник догнал и забил в пустые ворота
#Габриэл Феррейра