Gabriel Haider
№34
Нападающий
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Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
Арминия
1 : 1
Хоффенхайм
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Арминия
1
Хоффенхайм
1
был в запасе