G. Thorisson
№0
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 20:15
Хафнарфьордур
0 : 2
ДАК 1904
85'
85'
85'
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 20:15
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Хафнарфьордур
0
ДАК 1904
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд