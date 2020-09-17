G. O'Neill
№0
Нападающий
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:00
Шэмрок Роверс
0 : 2
Милан
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:00
минуты: 1' - 70'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Шэмрок Роверс
0
Милан
2
минуты: 1' - 70' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 22:00
Шэмрок Роверс
2 : 2
Ильвес
50'
50'
50'
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Шэмрок Роверс
2
Ильвес
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд