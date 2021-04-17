G. Kiselev
№0
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
Иртыш
0 : 1
Балтика
15'
15'
15'
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 89'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Иртыш
0
Балтика
1
минуты: 1' - 89' / Россия. ФНЛ, 37 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Крылья Советов
3 : 1
Иртыш
51'
51'
51'
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Крылья Советов
3
Иртыш
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур