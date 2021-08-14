Дам Фулон

№18
Защитник
Подписаться
Команда
Беневенто
Гражданство
Бельгия
Возраст
23
Рост
180
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
италия. кубок
14.08.2021 14 авг. 2021 сб 18:45
Беневенто
2 : 1
СПАЛ
14.08.2021 14 авг. 2021 сб 18:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1 раунд