Кианц Фроезе
№19
Полузащитник
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Команда
Саарбрюккен
Возраст
25
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 22:45
Саарбрюккен
0(5) : 0(3)
Карлсруэ
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 22:45
был в запасе
Германия. Кубок, 1/8 финала
Саарбрюккен
0(5)
Карлсруэ
0(3)
был в запасе
29.10.2019 29 окт. 2019 вт 20:30
Саарбрюккен
3 : 2
Кельн
29.10.2019 29 окт. 2019 вт 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Саарбрюккен
3
Кельн
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала