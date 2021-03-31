Валгейр Лунддал Фридрикссон
№12
Защитник
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Команда
Хэкен
Возраст
19
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 19:00
Исландия (мол.)
0 : 2
Франция (мол.)
31.03.2021 31 марта 2021 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Исландия (мол.)
0
Франция (мол.)
2
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур