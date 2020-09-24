Fredrik Ulvestad

№23
Нападающий
Fredrik Ulvestad
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Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 20:00
Юргорден
0 : 1
ЧФР Клуж
90'
90'
90'
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Юргорден
0
ЧФР Клуж
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
Юргорден
2 : 1
Европа
69'
69'
69'
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
69'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Юргорден
2
Европа
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд