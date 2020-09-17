Fredrik TorsteinbÃ¸

№9
Нападающий
Fredrik TorsteinbÃ¸
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:30
Викинг
0 : 2
Абердин
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Викинг
0
Абердин
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд