Николай Фредериксен
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
21
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.05.2021 31 мая 2021 пн 22:00
Дания (мол.)
1(5) : 1(6)
Германия (мол.)
31.05.2021 31 мая 2021 пн 22:00
был в запасе
Молодежный чемпионат Европы Плей-офф, 1/4 финала
Дания (мол.)
1(5)
Германия (мол.)
1(6)
был в запасе