Frankie Maguire
№35
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Саутгемптон
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Саутгемптон
2
был в запасе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Астон Вилла
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Астон Вилла
0
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:15
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Ливерпуль
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Ливерпуль
2
был в запасе