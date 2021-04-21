Денис Франки
№50
Вратарь
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Команда
ПСЖ
Возраст
18
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 19:45
ПСЖ
5 : 0
Анжер
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 19:45
был в запасе
Франция. Кубок, 1/4 финала
ПСЖ
5
Анжер
0
был в запасе