François Borgniet
№12
Нападающий
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Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 17:45
Седан
0 : 1
Анжер
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 17:45
был в запасе
Франция. Кубок, 1/8 финала
Седан
0
Анжер
1
был в запасе