Яссин Фортюн
№31
Нападающий
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Команда
Анжер
Возраст
22
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 13:45
Анжер
0 : 3
Ренн
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 13:45
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Анжер
0
Ренн
3
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур