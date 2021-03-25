Флоринел Коман
№7
Нападающий
Подписаться
Команда
Стяуа
Возраст
23
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Румыния
3 : 2
Северная Македония
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
минуты: 1' - 14'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Румыния
3
Северная Македония
2
минуты: 1' - 14' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур