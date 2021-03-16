Флориан Нойхаус

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Звезда «Боруссии» М отказывает «Баварии» из-за отца. Тот терял работу из-за его тренировок и переживал, когда «Бавария» не взяла сына в школу
#Флориан Нойхаус
Два гола с центра поля за один вечер. Посмотрите их здесь
#Флориан Нойхаус