Florian Jozefzoon
№11
Нападающий
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 15:00
Эвертон
2 : 1
Ротерхэм
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 15:00
минуты: 76' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Эвертон
2
Ротерхэм
1
минуты: 76' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала