Florent Shehu
№45
Нападающий
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Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.03.2021 06 марта 2021 сб 22:45
Ювентус
3 : 1
Лацио
06.03.2021 06 марта 2021 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
3
Лацио
1
был в запасе